В отношении петербуржца возбуждено дело из-за тайной видеосъемки несовершеннолетней в Шушарах

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в проведении тайной видеозаписи с несовершеннолетней девушкой, сообщает пресс-центр ГСУ СК РФ по региону.

Мужчина обвиняется по двум статьям уголовного кодекса: "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" и "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов".

Установлено, что в период с августа 2024 года по октябрь 2025 года обвиняемый, проживая в квартире на Колпинском шоссе в микрорайоне Шушары, использовал самодельное техническое оборудование, тайно установленное в ванной комнате, для осуществления съемки несовершеннолетней.

В настоящий момент подозреваемый арестован, ему предъявлены обвинения по указанным эпизодам. Следствием запланировано направить ходатайство в судебные инстанции для избрания подсудимому меры пресечения. Ведётся работа по дальнейшему сбору доказательств и оформлению процессуальных документов.

Фото: Piter.TV