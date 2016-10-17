Число дел по налоговым преступлениям возросло в Петербурге

Благодаря введению дополнительных должностей для следователей отдела по делам особой важности расследования налоговых преступлений становятся эффективнее.

Артём Черненко, временно исполняющий обязанности начальника ГСУ СК РФ по Петербургу, поделился своими наблюдениями о сегодняшних угрозах и новых формах правонарушений в бизнесе. В беседе с изданием "Деловой Петербург" он обозначил важнейшие направления своей работы, направленные на предотвращение налоговых преступлений, невыплаты зарплат сотрудникам, коррупционных схем, мошенничества с государственными средствами и несоблюдения нацпроектов.

Наблюдается тенденция роста криминальной активности в предпринимательской среде: если в 2022 году было заведено 220 уголовных дел, то в следующем году цифра выросла до 324 дел. Хотя в 2024 году число дел снизилось до 253, уже за первые девять месяцев нынешнего года возбуждены 283 дела.

В последние годы усилилось внимание государства к борьбе с нарушениями налогового законодательства. Благодаря введению дополнительных должностей для следователей отдела по делам особой важности расследования налоговых преступлений становятся эффективнее. Постоянное обучение сотрудников помогает быстро реагировать на современные методы уклонения от налогов, позволяя своевременно прекратить ряд дел на этапе предварительного следствия путем возмещения ущерба и уплаты соответствующих платежей налогоплательщиками.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу