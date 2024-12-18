Дворовый проезд на Рубинштейна будет отремонтирован по требованию прокуратуры

Акт прокурорского реагирования сейчас изучается администрацией.

В прокуратуре Центрального района Петербурга проверили соблюдение норм дорожного законодательства.

Выяснилось, что дорожное покрытие двора жилого здания № 20, литера А, расположенного на улице Рубинштейна, находится в неудовлетворительном состоянии: поверхность асфальта повреждена, наблюдаются провалы и разрушения покрытия.

По итогам проверки прокурор направил официальное обращение руководителю муниципального образования Владимирский округ с предложением устранить выявленные нарушения и привести состояние дороги в дворовом пространстве в соответствие с действующими нормами закона. Акт прокурорского реагирования сейчас изучается администрацией.

Фото: Piter.TV