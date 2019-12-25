Прокуратура добилась выплаты компенсации 13-летней девочке, пострадавшей при выходе из трамвая на Садовой

В результате инцидента девочка получила множественные повреждения, после чего начала испытывать сильный страх перед переходом улиц.

Прокуратурой Адмиралтейского района проведена проверка обстоятельств обращения матери девочки, пострадавшей в ДТП. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что 29 апреля 2025 года около дома №44 на Садовой улице автомобиль марки Chery Arrizo, управляемый 36-летней женщиной, совершил наезд на 13-летнюю школьницу, выходившую из трамвая на остановке общественного транспорта. В результате инцидента девочка получила множественные повреждения, после чего начала испытывать сильный страх перед переходом улиц.

Водительница Chery не предприняла самостоятельных действий по возмещению ущерба ребенку. Прокуратура сочла такое поведение недопустимым и обратилась в судебные органы с иском о принудительном взыскании денежной компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокурора, обязав виновницу происшествия выплатить потерпевшей сумму в размере 400 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV