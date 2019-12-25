  1. Главная
Прокуратура требует компенсации для 91-летней женщины, передавшей мошенникам 550 тыс. рублей в Петербурге
Сегодня, 16:44
По словам злоумышленников, для сохранности накоплений их нужно было внести на "безопасный" счет.

Прокуратура Петербурга провела проверку по обращению 91-летней местной жительницы. В ноябре 2024 года 20-летняя уроженка Краснодарского края похитила у нее денежные средства. 

Как сообщили в надзорном ведомстве, пенсионерку убедили по телефону в том, что ее сбережения находятся под угрозой хищения. Для сохранности накоплений их нужно было внести на "безопасный" счет. Так, женщина передала курьеру 550 тыс. рублей. 

Прокуратура не только направила уголовное дело в отношении девушки в суд для рассмотрения по существу, но и подала иск о взыскании материального ущерба. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура помогает обманутой пенсионерке вернуть квартиру на проспекте Королева. 

Фото: Piter.TV 

