Прокуратура требует компенсации для 91-летней женщины, передавшей мошенникам 550 тыс. рублей в Петербурге

По словам злоумышленников, для сохранности накоплений их нужно было внести на "безопасный" счет.

Прокуратура Петербурга провела проверку по обращению 91-летней местной жительницы. В ноябре 2024 года 20-летняя уроженка Краснодарского края похитила у нее денежные средства.

Как сообщили в надзорном ведомстве, пенсионерку убедили по телефону в том, что ее сбережения находятся под угрозой хищения. Для сохранности накоплений их нужно было внести на "безопасный" счет. Так, женщина передала курьеру 550 тыс. рублей.

Прокуратура не только направила уголовное дело в отношении девушки в суд для рассмотрения по существу, но и подала иск о взыскании материального ущерба.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура помогает обманутой пенсионерке вернуть квартиру на проспекте Королева.

Фото: Piter.TV