Прокуратура помогает обманутой пенсионерке вернуть квартиру на проспекте Королева
Сегодня, 10:22
Женщина не может самостоятельно защищать жилищные права по состоянию здоровья.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению 70-летней пенсионерки, которая не может самостоятельно защищать жилищные права по состоянию здоровья. В марте обманутая женщина заключила договор купли-продажи своей квартиры на проспекте Королева, сообщили в надзорном ведомстве 23 октября. 

Проверка прокуратуры выявила, что на момент отчуждения единственного жилья пожилая петербурженка заблуждалась относительно природы сделки, не понимала суть своих действий. 

Прокурор обратился в суд с иском о признании договора недействительным. Заявление намерены рассмотреть в ближайшем будущем. 

Ранее мы рассказывали о том, что в пользу пожилой петербурженки с мошенника взыскали 1 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

