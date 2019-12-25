Прокуратура помогает обманутой пенсионерке вернуть квартиру на проспекте Королева

Женщина не может самостоятельно защищать жилищные права по состоянию здоровья.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению 70-летней пенсионерки, которая не может самостоятельно защищать жилищные права по состоянию здоровья. В марте обманутая женщина заключила договор купли-продажи своей квартиры на проспекте Королева, сообщили в надзорном ведомстве 23 октября.

Проверка прокуратуры выявила, что на момент отчуждения единственного жилья пожилая петербурженка заблуждалась относительно природы сделки, не понимала суть своих действий. Пресс-служба прокуратуры

Прокурор обратился в суд с иском о признании договора недействительным. Заявление намерены рассмотреть в ближайшем будущем.

Фото: Piter.TV