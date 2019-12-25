В пользу пожилой петербурженки с мошенника взыскали 1 млн рублей

Владельцем банковского счета оказался житель Красноярского края.

Прокуратура Петербурга помогла 78-летней женщине взыскать 1 млн рублей. Деньги были отправлены мошеннику, рассказали в надзорном ведомстве 22 октября.

Владельцем банковского счета оказался житель Красноярского края. Прокуратура Фрунзенского района направила в Березовский районный суд исковое заявление о взыскании с ответчика суммы неосновательного обогащения. Все требования удовлетворены.

Если вам звонят с незнакомого номера и просят что-то сообщить или перевести деньги – кладите трубку. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

