В пользу пожилой петербурженки с мошенника взыскали 1 млн рублей
Сегодня, 16:26
В пользу пожилой петербурженки с мошенника взыскали 1 млн рублей

Владельцем банковского счета оказался житель Красноярского края.

Прокуратура Петербурга помогла 78-летней женщине взыскать 1 млн рублей. Деньги были отправлены мошеннику, рассказали в надзорном ведомстве 22 октября. 

Владельцем банковского счета оказался житель Красноярского края. Прокуратура Фрунзенского района направила в Березовский районный суд исковое заявление о взыскании с ответчика суммы неосновательного обогащения. Все требования удовлетворены. 

Если вам звонят с незнакомого номера и просят что-то сообщить или перевести деньги – кладите трубку. 

Пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге мошенник под предлогом вручения медалей украл у двух пенсионерок 1,5 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

