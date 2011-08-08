  1. Главная
В Петербурге мошенник под предлогом вручения медалей украл у двух пенсионерок 1,5 млн рублей
Мужчине вменяют ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении горожанина, которому вменяют ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 21 октября. 

В январе фигурант обзванивал пожилых людей и под предлогом оформления и вручения медалей убеждал их продиктовать номер СНИЛС. После он сообщал пенсионерам, что якобы мошенники взломали системы безопасности банков и для предотвращения потерь нужно передать сбережения курьеру. В результате у двух женщин в возрасте 84 и 86 лет похитили свыше 1,5 млн рублей. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: жительница Петербурга пыталась забрать у обманутого пенсионера золотые слитки в Луге. 

Фото: Piter.TV 

