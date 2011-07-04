  1. Главная
Сегодня, 15:45
102
Жительница Петербурга пыталась забрать у обманутого пенсионера золотые слитки в Луге

Потерпевший приобрел слитки за 2 млн рублей.

Псковская полиция задержала женщину, которая пыталась забрать золотые слитки у обманутого пенсионера. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Как рассказали в МВД России, пожилому мужчине звонили несколько дней неизвестные, представившиеся сотрудниками различных государственных учреждений и правоохранителями. Сначала они заявили, что злоумышленники хотят похитить все его сбережения, а затем "для обеспечения сохранности денег" предложили якобы задекларировать их путем конвертации в драгоценные металлы и передачи в казначейство. Потерпевший приобрел слитки за 2 млн рублей и отправился на такси в Лугу, где должен был встретиться с "коллегой" мошенников. 

На месте преступления поймали 41-летнюю жительницу Петербурга, подозреваемую в пособничестве аферистам. Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Золотые слитки изъяты. 

Ранее на Piter.TV: 12 жителей Петербурга и Мурманска инсценировали ДТП ради страховых выплат на 170 млн рублей. 

Видео: пресс-служба МВД России 

