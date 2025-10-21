12 жителей Петербурга и Мурманска инсценировали ДТП ради страховых выплат на 170 млн рублей

Соучастники съезжали с дороги и врезались в деревья, а эвакуацию обеспечивали пособники, владеющие специализированной техникой.

В Петербурге и Мурманске полиция задержала участников группы, которые инсценировали ДТП для получения страховых выплат. Предварительно, в мошенничестве задействованы 12 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Организаторами схемы являются трое жителей Мурманской области и двое петербуржцев. Они подбирали собственников авто и водителей, распределяя между ними роли. Особенность действий злоумышленников заключалась в том, что машины были застрахованы на крупные суммы по схеме КАСКО.

Соучастники съезжали с дороги и врезались в деревья, а эвакуацию обеспечивали пособники, владеющие специализированной техникой. Потом в страховые организации предоставлялись подложные сведения о повреждениях и участниках аварий.

ДТП устраивали в Северной столице, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Страховым компаниям причинен ущерб в размере более 170 млн рублей. В ходе обысков у подозреваемых изъяты 35 автомобилей, средства связи, документация и денежные средства. Возбуждены уголовные дела по ст. 159.5 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская полиция пресекла деятельность крупной финансовой пирамиды.

Видео: Telegram / Ирина Волк