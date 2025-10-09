Петербургская полиция пресекла деятельность крупной финансовой пирамиды

Проведённое расследование показало, что инициатором мошеннической схемы выступал коммерсант из Петербурга, который втянул в преступный бизнес собственную сестру и племянника.

Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, действуя совместно с представителями Северо-Западного главного управления Центробанка России и Межрегионального управления Росфинмониторинга по СЗФО, раскрыли крупную финансовую пирамиду, действовавшую с 2022 года. Информацию предоставила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Проведённое расследование показало, что инициатором мошеннической схемы выступал коммерсант из Петербурга, который втянул в преступный бизнес собственную сестру и племянника. Через формально зарегистрированную компанию, якобы выполняющую монтажные работы, они привлекали инвестиции граждан, представляя их как выгодные займы с высокими процентами доходности — до 25% годовых.

Первоначально схема выглядела успешной: некоторые инвесторы получали обещанные дивиденды, что создавало иллюзию надежности проекта. Средства, привлечённые от последующих вкладчиков, использовались для выплат предыдущим участникам. Со временем частота и размеры выплат сокращались, пока не прекратились совсем.

Фактически организаторы изначально не намеревались исполнять обязательства перед клиентами. За указанный период они собрали у более чем 200 граждан около 600 миллионов рублей, использовав собранные средства для удовлетворения собственных нужд и приобретения дорогостоящего имущества.

В результате проведённых обысков сотрудникам полиции удалось конфисковать мобильную технику, компьютеры, флеш-накопители и печати подставных фирм, принадлежащие подозреваемым лицам.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Фигуранты дела задержаны в установленном законом порядке, материалы направлены в главное следственное управление ГУ МВД России по региону для дальнейшей обработки и следствия.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти