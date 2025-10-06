Полиция Петербурга и Ленобласти ликвидировала сеть подпольных майнинговых ферм

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 165 УК РФ.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудничая с Управлением ФСБ России по региону, выявило случаи незаконного потребления электричества. По подозрениям в совершении преступлений задержаны трое местных жителей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что указанные лица заключили договор с энергетической компанией на технологическое присоединение коммерческой недвижимости к электрическим сетям и оснастили помещение оборудованием учёта энергопотребления.

С марта 2018 года по август 2025 года они вносили несанкционированные изменения в функционирование приборов учёта, искусственно занижая показания расхода электроэнергии, и многократно сообщали энергокомпании искажённую информацию о реальных объёмах использованного ресурса.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий силами полицейских и подразделений Росгвардии подозреваемые были задержаны по месту жительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Обыски на объектах выявили более 2700 единиц оборудования для добычи криптовалюты, два силовых трансформатора и иные вещественные доказательства.

Следователем ГСУ ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 165 УК РФ. Один из подозреваемых помещён под ограничение определённых действий, двум остальным избраны меры процессуального контроля в виде обязательств являться по требованию следствия.

Работа по выяснению всех возможных участников и эпизодов нарушений продолжается.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти