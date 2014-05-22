Троих петербуржцев подозревают в серии краж на сумму более 12 млн рублей в Московской области

Мужчин поймали в Северной столице, все они ранее судимы.

Полицейские задержали троих подозреваемых в серии краж на сумму более 12 млн рублей в Московской области. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно, злоумышленники через открытое окно проникли в офис в Мытищах и обнаружили там сейф, который попытались вскрыть на месте, однако им не удалось это сделать. Тогда сообщники вытащили его на улицу, погрузили на садовую тачку и увезли. Оттуда преступники взяли свыше 10 млн рублей. Кроме того, они совершили аналогичные преступления в городах Видное и Красногорск, сумма ущерба – 2 млн рублей.

Мужчин поймали в Петербурге, всех их ранее судили. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: Telegram / Ирина Волк