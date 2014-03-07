Задержаны еще двое участников поножовщины возле кафе на Выборгском шоссе

Полицейские Петербурга задержали еще двоих несовершеннолетних участников конфликта, который закончился ножевыми ранениями. Напомним, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Вечером 16 мая возле ресторана общественного питания на Выборгском шоссе 17-летний подросток нанес 23 удара ножом 15-летнему школьнику. Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Как пишет Neva.Today, 19 мая на проспекте Народного Ополчения и Тимуровской улице поймали юношей 14 и 15 лет. Правоохранители продолжают выяснять детали преступления.

