Частицу Вечного огня доставят в Петербург в рамках акции "Огонь памяти"

В Петербурге вечером 5 мая состоится торжественная церемония в рамках всероссийской акции "Огонь памяти". Как сообщил "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", частицу Вечного огня, доставленную из Александровского сада от Могилы Неизвестного Солдата, привезет в город амбассадор организации Ирина Ортман.

Церемония пройдет в 18:00 на площади Победы у Монумента героическим защитникам Ленинграда. В рамках мероприятия состоится возложение цветов и передача частицы Вечного огня ветеранам.

Однако на этом путь символического пламени не заканчивается. В пресс-службе уточнили, что огонь будет доставлен ветеранам на дом, в Законодательное Собрание города, а также в студию телеканала "Санкт-Петербург", где он будет гореть в прямом эфире 9 мая. Кроме того, частицу огня передадут в Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица.

В 2026 году акция "Огонь памяти" охватывает более 400 ветеранов, 71 регион России, 200 населённых пунктов и 14 стран мира.

Фото: Народный фронт в Петербурге