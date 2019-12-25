Марш, вальс и "Прощание славянки": духовой оркестр МЧС выступит в Летнем саду 9 мая

В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Русский музей подготовил для петербуржцев и гостей города праздничный концерт. Как стало известно, 9 мая на главной аллее Летнего сада выступит духовой оркестр ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Согласно предоставленной информации, концертная программа, которая пройдёт с 13:00 до 14:00, будет включать в себя легендарные мелодии военных лет и патриотические произведения. В частности, для слушателей прозвучат такие композиции, как "День Победы", "Гусарский марш", "Прощание славянки" и другие известные мелодии.

Как отмечается, подобные выступления, ставшие уже доброй традицией, ежегодно собирают сотни слушателей в одном из самых красивых садов города. Звучание этой музыки в такой значимый день, по мнению организаторов, способствует объединению поколений, укрепляет связь времён и воспитывает уважение к героическому прошлому Отечества.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу (Павел Зыков)