Проект фиолетовой линии метро утвердили для застройки Приморского района

Новый участок метро свяжет Шуваловский проспект и Коломяжскую.

Власти Петербурга утвердили проект планировки участка Фрунзенско-Приморской линии метро в Приморском районе с перспективой строительства новых станций и электродепо.

Правительство Санкт-Петербурга утвердило проект планировки территории для строительства нового участка Фрунзенско-Приморской линии метрополитена, которую также называют "фиолетовой" веткой. Документ касается отрезка линии, начинающегося от перспективной станции "Шуваловский проспект" в Приморском районе. Согласно утвержденному проекту, предусмотрено строительство участка протяженностью более четырех километров. Линия пройдет через планируемую станцию "Магистраль 31" и завершится на станции "Коломяжская". В проект также включено размещение электродепо с аналогичным названием.

В Смольном уточнили, что реализация проекта будет осуществляться в рамках городской адресной инвестиционной программы. Продление "фиолетовой" линии метро до станции "Коломяжская" запланировано на период с 2020 по 2034 годы. Общий объем инвестиций в строительство данного участка составляет 198 миллиардов рублей. Из этой суммы 500 миллионов рублей предусмотрены к финансированию в 2026 году.

