Выставка продлится до 10 ноября 2024 года.

В ГМЗ "Царское Село" открылась выставка "Доспехи Самозванца". Посетители увидят части доспеха Лжедмитрия I, который не успел ими воспользоваться в своем коротком правлении с 1605 по 1606 год. Об этом этом сообщили в tg-канале "Пушкинский район СПб".

Выставка продлится до 10 ноября 2024 года. В экспозицию вошли наручи и набедренники, украшенные царскими орлами и гербами. Их принадлежность Лжедмитрию I подтверждают размеры и описания современников.

Скорее всего, Лжедмитрий I никогда не носил доспехи, так как их создание занимало много времени, и они вряд ли успели бы ему доставить. Считалось, что доспех не был завершен к моменту смерти Самозванца в 1606 году. Однако оружиевед Леонид Тарасюк нашел кирасу от этого доспеха в Чикагском институте искусства, где она была приобретена из коллекции американского миллионера Джорджа Хардинга.

В 2022 году в той же коллекции удалось найти и шлем, добавили организаторы выставка.

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Фото: Telegram / Пушкинский район СПб