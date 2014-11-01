Фестиваль цветов состоится в Петербурге на выходных

Фестиваль пройдет в мобильном формате: зрителей развлечет проезд шести тематических платформ и трех карет, украшенных цветами. Каждая платформа интегрирует элементы петербургской культуры, включая современность.

С 17 по 18 августа у исторического парка "Россия – моя история", где проходит выставка "Мой Петербург", состоится Международный цветочный фестиваль, организованный комитетом по развитию туризма. В нем примут участие страны, имеющие дружеские международные связи с Петербургом. Среди них – Туркмения, Грузия, Армения и Беларусь. Цветы для оформления композиций будут доставлены из Голландии, Австралии, Испании и России.

Фестиваль пройдет в мобильном формате: зрителей развлечет проезд шести тематических платформ и трех карет, украшенных цветами. Каждая платформа интегрирует элементы петербургской культуры, включая современность. Так, одна из платформ представит детскую площадку, стилизованную под известные достопримечательности, с оформлением из тюльпанов и роз. Другие платформы будут знакомить с пейзажами Кронштадта и его символами, такими как Банковский мостик и "Алые паруса".

Как уточнила временно исполняющая обязанности председателя комитета по туризму Нана Гвичия , выставка будет органично связана с фестивалем. Множество талантливых флористов из стран СНГ представят свои уникальные интерпретации запахов Петербурга, подчеркивая, что цветы – это неотъемлемая часть любого туристического населенного пункта. У многих Петербург ассоциируется с ароматом сирени, цветущей в период белых ночей.

Член Совета Национальной гильдии флористов России Александр Бермяков сообщил о дефиле моделей в нарядах из цветов. Около пятидесяти флористов прибыли на фестиваль, а представленных сортов насчитывается около ста, включая новые виды тубероз, целозии и пионовидные розы, с акцентом на цветы с легким или отсутствующим ароматом.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль цветов