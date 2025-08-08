В Санкт-Петербурге стартовала выставка, посвященная Году лошади

В государственном музее истории религии начала работу временная выставка "Красный конь". Она открылась 17 февраля, в день начала празднования Китайского Нового года, и будет работать до 7 апреля. Центральной темой экспозиции выступает символ года по восточному календарю – Огненная лошадь.
Выставка предлагает взглянуть на образ лошади через культуру и традиции народов мира. Посетители смогут узнать, какую роль это животное играло в мифологии и какое значение имеет в религии.
В залах представлено более 40 экспонатов из разных точек мира. Часть произведений связаны с образами мифических существ и божеств, в которых лошадь играет важную роль. Особое внимание уделено преданию о Будде и 12-знаков зодиакального цикла, где лошадь занимает седьмое место.
Государственный музей истории религии в Санкт-Петербурге является федеральным учреждением культуры, владеющее значительной коллекцией экспонатов, отражающие историю духовных традиций народов мира.
В Линейном парке на Васильевском острове открылась фотовыставка о современной жизни Китая.
Фото: сайт Государственного музея истории религии
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все