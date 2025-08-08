В Санкт-Петербурге стартовала выставка, посвященная Году лошади

В залах музея истории религии представлено более 40 экспонатов, связанных с Огненной лошадью и ее образом в мировых религиях.

В государственном музее истории религии начала работу временная выставка "Красный конь". Она открылась 17 февраля, в день начала празднования Китайского Нового года, и будет работать до 7 апреля. Центральной темой экспозиции выступает символ года по восточному календарю – Огненная лошадь.

Выставка предлагает взглянуть на образ лошади через культуру и традиции народов мира. Посетители смогут узнать, какую роль это животное играло в мифологии и какое значение имеет в религии.

В залах представлено более 40 экспонатов из разных точек мира. Часть произведений связаны с образами мифических существ и божеств, в которых лошадь играет важную роль. Особое внимание уделено преданию о Будде и 12-знаков зодиакального цикла, где лошадь занимает седьмое место.

Государственный музей истории религии в Санкт-Петербурге является федеральным учреждением культуры, владеющее значительной коллекцией экспонатов, отражающие историю духовных традиций народов мира.

Фото: сайт Государственного музея истории религии