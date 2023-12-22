В Музее истории религии открылась выставка, посвященная Канту

Выставка открыта до 21 мая. Вход свободный.

Сегодня, 22 апреля, исполняется 300 лет со дня рождения философа Иммануила Канта. В честь мыслителя эпохи Просвещения в городе на Неве открылась выставка. Она находится в Музее истории религии на первом этаже рядом с главным входом. Об этом рассказали на телеканале "Санкт-Петербург".

В экспозицию вошли редкие издания, посвященные интерпретации кантовской философии в русской интеллектуальной традиции. Сюда вошли литографии, картины, скульптуры и гравюры. Ярким экспонатом является натюрморт "Кабинет философа". На полотне изображено место, где действительно любил работать Иммануил Кант.

Выставка открыта до 21 мая. Вход свободный.

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Фото: ВКонтакте / Государственный музей истории религии