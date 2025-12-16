В Петербурге открылся IX Российский философский конгресс

18 июня в Северной столице стартовало масштабное научное событие, объединившее более 900 экспертов из России и зарубежных стран. Организаторами выступили СПбГУ, Институт философии РАН и Российское философское общество. Главная тема — "Философия в контексте современных вызовов".

В Санкт-Петербурге 18 июня открылся IX Российский философский конгресс. Мероприятие собрало более 900 отечественных и зарубежных экспертов в области философии. Организаторами выступили Санкт-Петербургский государственный университет, Институт философии Российской академии наук и Российское философское общество.

Главная тема конгресса — "Философия в контексте современных вызовов". Она посвящена роли философии в осмыслении текущей геополитической и социальной реальности. В рамках трёхдневной научной программы участники обсудят выработку стратегий мышления для ответа на глобальные вызовы, охватывающие все направления современной философии.

От имени губернатора Петербурга Александра Беглова участников приветствовал вице-губернатор Владимир Княгинин. Он назвал символичным проведение конгресса в городе, который является крупнейшим научным, образовательным и культурным центром России и мира. По его словам, философский конгресс даёт возможность обсудить важные направления развития науки и образования. Разнообразие и широта тем, вынесенных на дискуссии, подтверждает высокий уровень философских школ в стране.

Особым событием конгресса станет церемония награждения лауреатов Евразийской философской премии. Премия была учреждена в 2023 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Её присуждают за выдающиеся достижения в области философского знания и его популяризации.

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Фото: Piter.TV