В США сенаторы удивились тому, что одобренные Конгрессом деньги Украина так и не получила.

В Белом доме отказались от немедленной передачи Вооруженным силам Украины дополнительной военной помощи на 400 миллионов долларов, утвержденной Конгрессом США. Соответствующее заявление сделал сенатор-демократ от штата Йллинойс Дик Дурби, выступая на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям он обратился к председателю Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генералу Дэну Кейну с вопросом о том, известно ли гостю о том, что денежные средства по многим аспектам не будут доступными до тех пор киевскому режиму, пока к власти не придет следующий американский президент. Дэн Кейн ответил политику, что ему об этом не известно. Однако, насколько он знает, капитал ранее был ассигнован. При этом сенатор добавил, что комментировать решение должна гражданская часть руководства.

Дик Дурбин пояснил, что теперь это является фактом. Законодатель добавил, что план платежей в США предусматривает готовность расходовать эти средства в 2029-м финансовом году, когда решение будет принимать новый лидер страны, кто бы им ни оказался. Американский сенатор напомнил, что Конгресс ранее санкционировал выделение еще 400 миллионов долларов военной помощи Украине в нынешнем году, включая средства на противовоздушную оборону, а документ был подписан президентом США.

Хегсет не исключил никаких вариантов действий в отношении президента Кубы.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour