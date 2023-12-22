Новый сквер появится на Васильевском острове

Благоустройство будет проведено на территории на пересечении улицы Флагманской у дома 32 и улицы Кораблестроителей. Сейчас это пространство представляет собой замощенную плиткой территорию с небольшим количеством зеленых насаждений.

В Петербурге на Васильевском острове появится новый уютный сквер, сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

ГАТИ уже выдала ордер для проведения работ в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Благоустройство будет проведено на территории на пересечении улицы Флагманской у дома 32 и улицы Кораблестроителей. Сейчас это пространство представляет собой замощенную плиткой территорию с небольшим количеством зеленых насаждений.

В рамках благоустройства планируется создание новых дорожек, высадка многолетних растений, кленов и кустарников, таких как сирень, можжевельник, смородина, дарен белый и дерево под названием "Игра Ламарка" или снежную мушмулу, известное своими белоснежными соцветиями, которые появляются весной.

Около 40% территории будет занято зеленым газоном. Работы планируется завершить к 30 августа 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Приморском районе перекроют проезд на трех улицах с 21 апреля.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга