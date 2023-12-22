В Приморском районе перекроют проезд на трех улицах с 21 апреля

Водителям придется объезжать Планерную улицу, Парашютную улицу и улицу Савушкина.

В Приморском районе закроют проезд по трем улицам. В апреле здесь пройдут работы по прокладке инженерных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ сегодня.

С 21 апреля ограничивается движение транспорта по Богатырскому проспекту у пересечения с Планерной улицей. Ограничения будут действовать до 24 апреля. Кроме того, в это время движение перекроют на Парашютной улице у пересечения с улицей Маршала Новикова.

Также с 22 по 27 апреля в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по улице Савушкина от улицы Оскаленко до Липовой аллеи.

Ранее мы писали, что водителям придется объезжать улицу Александра Матросова с 22 апреля.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ