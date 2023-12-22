Водителям придется объезжать улицу Александра Матросова с 22 апреля

Кроме того, ограничения введут и в Калининском районе.

В Выборгском районе с 22 по 26 апреля в связи с производством работ по строительству газопровода закрывается движение транспорта у дома 6 по улице Александра Матросова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ сегодня, 19 апреля.

Объезд: Беловодский переулок, Большой Сампсониевский проспект, Выборгская набережная. Пресс-служба ГАТИ

Кроме того, ограничения введут и в Калининском районе. С 22 по 24 апреля в связи с производством работ по прокладке газопровода закрывается движение транспорта у дома 36 по Чугунной улице.

Ранее мы писали, что в Василеостровском районе закрывается движение транспорта по 24-25-й линиям В.О.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ