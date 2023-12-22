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Водителям придется объезжать улицу Александра Матросова с 22 апреля
Сегодня, 15:29
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Водителям придется объезжать улицу Александра Матросова с 22 апреля

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Кроме того, ограничения введут и в Калининском районе.

В Выборгском районе с 22 по 26 апреля в связи с производством работ по строительству газопровода закрывается движение транспорта у дома 6 по улице Александра Матросова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ сегодня, 19 апреля. 

Объезд: Беловодский переулок, Большой Сампсониевский проспект, Выборгская набережная.

Пресс-служба ГАТИ

Кроме того, ограничения введут и в Калининском районе. С 22 по 24 апреля в связи с производством работ по прокладке газопровода закрывается движение транспорта у дома 36 по Чугунной улице.

Ранее мы писали, что в Василеостровском районе закрывается движение транспорта по 24-25-й линиям В.О. 

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, проезд, транспорт, улица александра матросова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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