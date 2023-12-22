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В Василеостровском районе закрывается движение транспорта по 24-25-й линиям В.О. 
Сегодня, 11:32
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В Василеостровском районе закрывается движение транспорта по 24-25-й линиям В.О. 

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Планируется закрытие движения по 24-25-й линиям В.О. в направлении от Среднего проспекта В.О. к Малому проспекту В.О.

В Василеостровском районе 21 апреля начнется реконструкция инженерных сетей. Поэтому до 26 мая будет ограничен проезд по 24-25-й линиям В.О. Движение будет закрыто от Среднего проспекта В.О. до Малого проспекта В.О. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Планируется закрытие движения по 24-25-й линиям В.О. в направлении от Среднего проспекта В.О. к Малому проспекту В.О.

Объезд: Малый проспект В.О., улица Шевченко, Средний проспект В.О., 18-19-я линии В.О.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что по Курляндской улице ограничивается движение транспорта.

Фото: Piter.tv

Теги: васильевский остров, гати, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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