  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
По Курляндской улице ограничивается движение транспорта
Сегодня, 11:30
123
mapero Добавить в Яндекс.Новости

По Курляндской улице ограничивается движение транспорта

0 0

Проезд будет закрыт с 21 по 22 апреля.

В Адмиралтейском районе ограничат проезд по Курляндской улице. Речь идет об участке у у пересечения со Старо-Петергофским проспектом. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Здесь закроют движение транспорта с 21 по 22 апреля. Ограничения связаны с ремонтными работами. Планируется модернизация газопровода  на Курляндской.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений. Водителей призвали быть внимательными на дорогах.

Ранее мы писали, что проезд по улице Савушкина будет закрыт до 21 апреля.

Фото: Piter.tv

Теги: курляндская улица, ограничивается движение, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии