По Курляндской улице ограничивается движение транспорта

В Адмиралтейском районе ограничат проезд по Курляндской улице. Речь идет об участке у у пересечения со Старо-Петергофским проспектом. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Здесь закроют движение транспорта с 21 по 22 апреля. Ограничения связаны с ремонтными работами. Планируется модернизация газопровода на Курляндской.
ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений. Водителей призвали быть внимательными на дорогах.
Ранее мы писали, что проезд по улице Савушкина будет закрыт до 21 апреля.
Фото: Piter.tv
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