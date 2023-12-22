По Курляндской улице ограничивается движение транспорта

Проезд будет закрыт с 21 по 22 апреля.

В Адмиралтейском районе ограничат проезд по Курляндской улице. Речь идет об участке у у пересечения со Старо-Петергофским проспектом. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Здесь закроют движение транспорта с 21 по 22 апреля. Ограничения связаны с ремонтными работами. Планируется модернизация газопровода на Курляндской.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений. Водителей призвали быть внимательными на дорогах.

Ранее мы писали, что проезд по улице Савушкина будет закрыт до 21 апреля.

Фото: Piter.tv