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Проезд по улице Савушкина будет закрыт до 21 апреля
Сегодня, 17:23
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Проезд по улице Савушкина будет закрыт до 21 апреля

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Ограничения введут 20 апреля.

В Приморском районе закроют проезд по улице Савушкина. Речь идет об участке от  Карельского переулка до улицы Оскаленко, включая перекресток с улицей Оскаленко. Об этом сообщили сегодня, 18 апреля, в пресс-службе ГАТИ. 

Дорогу перекроют из-за работ по ремонту дороги. Ограничения будут действовать с 20 по 21 апреля.

В Петроградском районе 20 апреля стартует реконструкция инженерных сетей. В связи с этим ограничат проезд по Лодейнопольской . Ограничения вводятся 20 апреля.

В Сестрорецке перекроют проезд по Красноармейской улице. Объезд: Красноармейская улица, Дубовая улица, Угольная улица.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, транспорт, улица савушкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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