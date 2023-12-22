В Сестрорецке перекроют проезд по Красноармейской улице

Движение транспорта по этому участку будет закрыто до 25 апреля.

В Курортном районе 20 апреля начнутся работы по прокладке водопроводной сети. В связи с этим будет ограничен проезд по Красноармейской улице у пересечения с Угольным переулком. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Движение транспорта по этому участку будет закрыто до 25 апреля. Отметим, что проезд по Угольному переулку в Сестрорецке от Красноармейской улицы до Угольной улицы тоже будет ограничен до 25 апреля.

Объезд: Красноармейская улица, Дубовая улица, Угольная улица. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в ночь на 21 апреля ограничивается движение транспорта по Старо-Петергофскому проспекту у пересечения с Курляндской улицей.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ