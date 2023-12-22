В ночь на 21 апреля ограничивается движение транспорта по Старо-Петергофскому проспекту у пересечения с Курляндской улицей

Водителей призвали планировать маршрут заранее.

В Адмиралтейском районе ограничат проезд по Старо-Петергофскому проспекту. Речь идет об участке у пересечения с Курляндской улицей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения будут действовать с 20 по 21 апреля. В это время здесь будут проходить работы по ремонту газопровода.

Водителей призвали планировать маршрут заранее. Автомобилистов попросили обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Ранее мы заметили, что с 19 апреля в Петербурге ограничат движение по проспекту Медиков.

Фото: пресс-служба ГАТИ, Piter.tv