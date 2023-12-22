В Петроградском районе 20 апреля стартует реконструкция инженерных сетей

В связи с этим ограничат проезд по Лодейнопольской . Ограничения вводятся 20 апреля.

В Петроградском районе ограничивается движение транспорта по Лодейнопольской улице. Речь идет об участке от Левашовского проспекта до Петрозаводской улицы. Закрывается движение по Лодейнопольской улице в направлении от Левашовского проспекта к Петрозаводской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ сегодня, 18 апреля.

Ограничения вводятся 20 апреля в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей. Проезд по улицам откроют 5 мая.

Объезд: Левашовский проспект, Чкаловский проспект, Большая Зеленина улица, Барочная улица. Пресс-служба ГАТИ

Кроме того, с 20 апреля по 5 мая ограничивается движение транспорта у дома 8 по Петрозаводской улице.

Ранее мы писали, что "Мостотрест" проведет ремонтную кампанию с сохранением движения.

Фото: Piter.tv