"Мостотрест" проведет ремонтную кампанию с сохранением движения

Асфальт заменят на 25-ти объектах общей протяженностью девять км. Это Большеохтинский, Володарский, Барочный, Карповский, Наличный, Петропавловский, Мало-Крестовский, Геслеровский мосты.

"Мостотрест" в Петербурге начинает ремонтную кампанию 2024 года. При этом перекрывать движение не планируется. Об этом заявили в пресс-службе Смольного.

Предполагается провести различные работы (от очистки гранита и выравнивания мощения до замены конструкций и восстановления спусков). Асфальт заменят на 25-ти объектах общей протяженностью девять км. Это Большеохтинский, Володарский, Барочный, Карповский, Наличный, Петропавловский, Мало-Крестовский, Геслеровский мосты.

Дорожное полотно обновят также у путепроводов — у Большеохтинского моста (правый берег), Дунайского, Суздальского, Шуваловского, Митрофаньевского и других.

До 2025 года будет отремонтирован Кронверкский мост. Ремонтные работы затронут и Каменную переправу в Пушкине.

Ранее мы сообщили о том, что фасады 45-ти домов-памятников отреставрируют в Петербурге в 2024 году.

Фото: Правительство Петербурга