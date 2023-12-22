Реставрация фасадов 45-ти домов-памятников отреставрируют в Петербурге в 2024 году

На программу заложены средства в бюджете.

В 2024 году в Санкт-Петербурге отреставрируют 45 жилых домов-памятников с сложной архитектурой, сообщила пресс-служба губернатора города.

Глава Петербурга отметил, что это 255 объектов с наиболее сложным архитектурным убранством, и на программу заложены средства в бюджете.

Напомним, реставрация фасадов первых многоквартирных домов-памятников по программе КГИОП началась в 2022 году, и уже завершены работы на 14 из 35 объектов.

Ранее мы сообщили о том, что здание института "ЛенНИИпроект" признали региональным памятником.

Фото: Правительство Петербурга