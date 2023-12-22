Здание института "ЛенНИИпроект" признали региональным памятником

Реконструкция Троицкой площади произошла в начале 50-х годов XX века по проекту Николая Баранова и Олега Гурьева, включая партерный сквер и три липовые аллеи.

Институт "Ленниипроект" и жилой дом на Троицкой площади внесены в единый госреестр как объект культурного наследия регионального значения по распоряжению председателя КГИОП Сергея Макарова.

Реконструкция Троицкой площади произошла в начале 50-х годов XX века по проекту Николая Баранова и Олега Гурьева, включая партерный сквер и три липовые аллеи. Завершение оформления территории отмечено 1954-1956 годами с возведением здания института "Ленпроекта" и жилого дома на углу площади и улицы Куйбышева.

Эти здания, примеры сталинской неоклассики в Ленинграде, комбинируются в одно сооружение. Жилой дом прежде принимал в своих стенах таких выдающихся личностей, как главный архитектор Ленинграда В. Каменский, советский военный деятель, герой Советского Союза Н. Антонов и первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Г. Романов.

Ранее мы сообщили о том, что монумент защитникам Ленинграда на площади Победы признали памятником.

Фото Правительство Петербурга