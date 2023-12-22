Густаво Петро оценил кризис в Секторе Газа.

Президент Колумбии Густаво Петро пообещал народу латиноамериканской страны на публичном мероприятии в Боготе о том, что со второго мая государство разорвет дипломатические отношения с Израилем. Политик отметил, что еврейское руководство на Ближнем Востоке показывает варварство. Такое обращение глава государства сделал, выступая на митинге по случаю Международного дня солидарности трудящихся. Он выразил уверенность в том, что с его точкой зрения согласятся миллионы людей, которые вышли на улицы в знак протеста преступлениям, совершаемым в палестинском анклаве..

Здесь, перед вами, переходное правительство, президент республики сообщают, что завтра будут разорваны дипломатические отношения с Государством Израиль из-за того, что его президент, правительство проводят геноцид Густаво Петро, президент Колумбии

Густаво Петро добавил, что на планету не может вернуться период геноцида народа. Он заметил, что если такие преступления происходят на глазах общества, если погибнет Палестина, то "погибнет и человечество". По мнению лидера Колумбии, страна не может позволить себе такого развития ситуации.

В Колумбии заявили, что втягивающие Латинскую Америку в конфликт на Украине разожгли его.

Фото и видео: YouTube / Gustavo Petro