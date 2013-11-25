Густаво Петро призвал не вмешивать регион в украинский кризис.

Страны, которые пытаются втянуть Латинскую Америку в региональный конфликт на Украине через отправку вооружений, сами помогли возникновению этого кризиса. Соответствующее заявление президент Колумбии Густаво Петро делал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, организованной в Нью-Йорке.

В наши страны несколько раз вторгались те, кто сегодня говорит о борьбе против вторжений. Они забыли, что вторглись в Ирак, Сирию, Ливию из-за нефти. Они забыли, что по тем же причинам, которые они называют для защиты Зеленского, следовало бы защищать Палестину. Густаво Петро, президент Колумбии

По мнению иностранного политика, запад забыл, что для реализации целей устойчивого развития требуется остановить все войны, однако он помог разжечь конфликт лишь из-за того, что эта ситуация отвечала интересам мировой власти "в их игре престолов, в их голодных играх". Густаво Петро добавил, что развитые мировые страны не выполнили обещания по финансированию борьбы с климатическими изменением климата. Политик добавил, что у этих государств якобы не ста миллионов долларов на защиту населения от наводнений и ураганов, но есть на то, чтобы люди убивали друг друга.

Президент Колумбии сообщил об обнаружении живыми пропавших после авиакатастрофы детей.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций