Президент Колумбии сообщил об обнаружении живыми пропавших после авиакатастрофы детей

Военные опубликовали фотографии с подтверждением.

Президент Колумбии Густаво Петро в пятницу 9 июня сообщил в социальных сетях об обнаружении живыми детей, которые числились пропавшими без вести с 1 мая текущего года, с момента авиакрушения пассажирского самолета в джунглях. Вооруженные силы Колумбии опубликовали фотографии, на которых найденные живыми несовершеннолетние граждане страны находятся в окружении военных. На кадрах видны все четверо детей, в числе которых оказался младенец. После падения лайнера ему исполнился год. Остальным детям на момент происшествия было 4, 9 и 13 лет.

В общей сложности на борту самолета Cessna 206, направлявшегося из города Солано в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, находилось семеро человек. Днем 15 мая военные нашли самолет и тела трех погибших взрослых в джунглях. В последнем переданном диспетчерам сообщении пилот воздушного судна уведомил о неисправности двигателя. А 17 мая Густаво Петро говорил об обнаружении детей, однако на следующий день он удалил сообщение и извинился, заявив, что полученная информация не подтвердилась.

В Колумбии нашли живыми четырёх детей спустя 16 дней после крушения самолёта.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт