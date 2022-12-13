В Колумбии нашли живыми четырёх детей спустя 16 дней после крушения самолёта

Информацией поделился президент страны Густаво Петро через соцсети.

Колумбийские военнослужащие нашли живыми четырех детей, которые находились на борту самолета, который разбился в джунглях 1 мая. Об этом рассказал местный президент Густаво Петро в социальных сетях. Глава государства заметил, что один из найденных является 11-месячный младенец.

В результате усердных поисков, которые вели наши вооруженные силы, мы обнаружили живыми четырех детей, которые числились пропавшими после крушения самолета в Гуавиар. Густаво Петро, президент Колумбии

Напомним, что в общей сложноси на борту воздушного судна Cessna 206, направлявшегося из муниципалитете Солано в город Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, находилось семь человек. Военные обнаружили 15 мая сам самолет, а также тела троих погибших. Речь идет о взрослых гражданах Колумбии. В последнем переданном диспетчерам сообщении пилот сообщал о неисправности двигателя.

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