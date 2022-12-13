В Дни Латинской Америки в Петербурге пройдет международный футбольный турнир "Под флагом дружбы"

Турнир пройдет на малой арене стадиона "Петровский" 19 мая.

В Петербурге пройдет футбольный турнир "Под флагом дружбы". Игру проведут во время Дней Латинской Америки. Об этом "Петербургскому Дневнику" рассказал председатель Комитета по внешним связям Евгений Григорьев.

На малой арене стадиона "Петровский" 19 мая в 11:00 начнется матч. На поле выйдут студенческие команды Кубы, Колумбии, сборная Латинской Америки. В турнире примут участие спортсмены из Монголии, Ирана, Индии и Мьянмы. Сборные пригласили принять участие в игре.

У многих россиян регион Латинской Америки ассоциируется прежде всего с футболом. Вы знаете, что в нашем "Зените" выступают футболисты из стран этого региона. Памятуя об этом, мы решили также провести и спортивное мероприятие. Евгений Григорьев, председатель Комитета по внешним связям

Фанатов этого вида спорта приглашают поддержать футболистов.

Ранее на Piter.tv: матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Казани.

Фото: Pxhere