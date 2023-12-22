Проводится проверка по факту падения автобуса с пассажирами в Мойку

По предварительным данным, погиб один человек.

Проводится проверка по факту падения автобуса с пассажирами с моста в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сегодня, 10 мая, около часа дня общественный транспорт вылетел с моста и упал реку Мойка в районе дома 69 по Большой Морской улице.

По предварительным данным, в автобусе находилось 20 человек. Сейчас спасатели эвакуируют пассажиров из автобуса, который оказался затоплен.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства, которые привели к падению автобуса в воду. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы писали, что в Петербурге спасатели МЧС России ликвидируют последствия ДТП, в результате которого автобус упал в реку.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком