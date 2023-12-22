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Проводится проверка по факту падения автобуса с пассажирами в Мойку
Сегодня, 14:22
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Проводится проверка по факту падения автобуса с пассажирами в Мойку

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По предварительным данным, погиб один человек.

Проводится проверка по факту падения автобуса с пассажирами с моста в Петербурге. Как сообщили  в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сегодня, 10 мая, около часа дня общественный транспорт вылетел с моста и упал реку Мойка в районе дома 69 по Большой Морской улице.

По предварительным данным, в автобусе находилось 20 человек. Сейчас спасатели эвакуируют пассажиров из автобуса, который оказался затоплен. 

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства, которые привели к падению автобуса в воду. 

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы писали, что в Петербурге спасатели МЧС России ликвидируют последствия ДТП, в результате которого автобус упал в реку.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком

Теги: автобус упал в реку, полиция, поцелуев мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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