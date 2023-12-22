В Петербурге задержали водителя в качестве подозреваемого после падения автобуса

Сегодня, 10 мая, полицейские задержали водителя автобуса, который упал в реку в центре Петербурга. Транспортное средство с пассажирами рухнуло в воду с Поцелуева моста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Правоохранители задержали 44-летнего водителя автобуса в качестве подозреваемого. Известно, что после смертельного ДТП завели уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее мы писали, что четыре человека погибли и шестеро госпитализированы после падения автобуса в Мойку.
Фото: Telegram / Петербург с огоньком
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