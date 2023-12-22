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В Петербурге задержали водителя в качестве подозреваемого после падения автобуса
Сегодня, 17:21
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В Петербурге задержали водителя в качестве подозреваемого после падения автобуса

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Расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня, 10 мая, полицейские задержали  водителя автобуса, который упал в реку в центре Петербурга. Транспортное средство с пассажирами рухнуло в воду с Поцелуева моста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Правоохранители задержали 44-летнего водителя автобуса в качестве подозреваемого. Известно, что после смертельного ДТП завели уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы писали, что четыре человека погибли и шестеро госпитализированы после падения автобуса в Мойку.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком

Теги: автобус упал в реку, задержали водителя, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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