В Петербурге задержали водителя в качестве подозреваемого после падения автобуса

Расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня, 10 мая, полицейские задержали водителя автобуса, который упал в реку в центре Петербурга. Транспортное средство с пассажирами рухнуло в воду с Поцелуева моста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Правоохранители задержали 44-летнего водителя автобуса в качестве подозреваемого. Известно, что после смертельного ДТП завели уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы писали, что четыре человека погибли и шестеро госпитализированы после падения автобуса в Мойку.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком