Четыре человека погибли и шестеро госпитализированы после падения автобуса в Мойку

Спасатели продолжают доставать людей из затопленного салона автобуса.

После падения автобуса в реку в центре Петербурга погибло четыре человека. Еще шестеро попали в больницу. ДТП случилось сегодня, 10 мая, в районе дома 69 по Большой Морской улице. Об этом сообщили в tg-канале "112".

Четверо находятся в крайне тяжёлом состоянии после падения автобуса в реку в Питере. Telegram-канал "112"

Стали известны подробности ДТП с автобусом, который упал с моста в Петербурге. На помощь пассажирам бросились случайные прохожие. Позже прибыли и спасатели. Они продолжают доставать людей из затопленного салона автобуса.

Губернатор города взял под личный контроль спасательные операции. Полицейские проводят проверку. Возбуждено уголовное дело, на место случившегося скоро приедут заместитель прокурора Санкт-Петербурга Петр Забурко, а также прокурор Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Есения Мальцева.

Ранее мы писали, что спасатели МЧС России ликвидируют последствия ДТП, в результате которого автобус упал в реку.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком