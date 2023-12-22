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Четыре человека погибли и шестеро госпитализированы после падения автобуса в Мойку
Сегодня, 14:51
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Четыре человека погибли и шестеро госпитализированы после падения автобуса в Мойку

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Спасатели продолжают доставать людей из затопленного салона автобуса. 

После падения автобуса в реку в центре Петербурга погибло четыре человека. Еще шестеро попали в больницу. ДТП случилось сегодня, 10 мая, в районе дома 69 по Большой Морской улице. Об этом сообщили в tg-канале "112".

Четверо находятся в крайне тяжёлом состоянии после падения автобуса в реку в Питере.

Telegram-канал "112"

Стали известны подробности ДТП с автобусом, который упал с моста в Петербурге. На помощь пассажирам бросились случайные прохожие. Позже прибыли и спасатели. Они продолжают доставать людей из затопленного салона автобуса. 

Губернатор города взял под личный контроль спасательные операции. Полицейские проводят проверку. Возбуждено уголовное дело, на место случившегося скоро приедут заместитель прокурора Санкт-Петербурга Петр Забурко, а также прокурор Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Есения Мальцева. 

Ранее мы писали, что спасатели МЧС России ликвидируют последствия ДТП, в результате которого автобус упал в реку.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком

Теги: автобус упал в мойку, автобус упал в моста, мчс, погибли пассажиры, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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