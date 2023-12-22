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В Петербурге на месте ДТП с автобусом завершены водолазные спасательные работы

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Четыре человека находятся в состоянии клинической смерти.

В Петербурге на месте ДТП завершены водолазные спасательные работы около Поцелуева моста, где автобус упал в воду после того, как водитель не справился с управлением. Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Двое пассажиров находятся в тяжелом состоянии, четверо находятся в состоянии клинической смерти. К сожалению, три человека скончались. 

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Сейчас водолазы закрепляют стропы для извлечения автобуса из воды. Возбуждено уголовное дело, проходит проверка.

Ранее мы писали, что причины ДТП с автобусом, упавшим в Мойку, выяснит специальная комиссия.

Фото: Telegram / Shot

Теги: автобус упал, водолазные спасательные работы, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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