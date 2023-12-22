Причины ДТП с автобусом, упавшим в Мойку, выяснит специальная комиссия

Пострадавшим пообещали помочь.

Сегодня, 10 мая, в центре Петербурга автобус упал с моста в реку. Инцидент произошел на маршруте 262. Водитель при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением, автобус пробил ограду и упал в реку Мойка. В городе на Неве создали специальную комиссию для выяснения причин ДТП. Такое поручение дал губернатор.

Градоначальник поручил Комитету по здравоохранению оказать всю необходимую помощь пострадавшим в аварии. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, специалисты МЧС, медики "скорой помощи", сотрудники комтранса и компании-перевозчика.

Пострадавших доставили в больницу. Их жизни спасают врачи. Известно, что четыре человека погибли.

Ранее стали известны подробности ДТП с автобусом, который упал с моста в Петербурге.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком