Во Дворах Капеллы петербуржцы попали в "Весну 45 года"

Хореограф научил горожан танцевать.

Во дворах Капеллы накануне, 9 мая, петербуржцы попали в "Весну 45 года". Там развернулась танцплощадка в стиле ретро. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Юноши в военной форме и девушки в платьях танцевали вальс. Все желающие могли присоединиться к празднику не только в качестве наблюдателей. Хореограф научил горожан танцевать.

Ранее мы писали, что День Победы в Петербурге закончился потрясающим салютом.

Видео: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга