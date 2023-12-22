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Во Дворах Капеллы петербуржцы попали в "Весну 45 года"

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Хореограф научил горожан танцевать. 

Во дворах Капеллы накануне, 9 мая, петербуржцы попали в "Весну 45 года". Там развернулась танцплощадка в стиле ретро. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга. 

Юноши в военной форме и девушки в платьях танцевали вальс. Все желающие могли присоединиться к празднику не только в качестве наблюдателей. Хореограф научил горожан танцевать. 

Ранее мы писали, что День Победы в Петербурге закончился потрясающим салютом.

Видео: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: 9 мая, весна 45 года, двор капеллы, день победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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