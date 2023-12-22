День Победы в Петербурге закончился потрясающим салютом

Многие города отказались от салюта на 9 Мая с целью обеспечения безопасности населения.

В День Победы в Петербурге прогремело 30 салютных залпов. Фейерверк посвятили участникам и событиям Великой Отечественной войны.

Курсанты-артиллеристы пускали залпы каждые 30 секунд из 12 установок. Посмотреть на пиротехническое шоу пришли жители всех районов Петербурга. Они наблюдали завершение праздничной программы с Дворцовой набережной, стрелки Васильевского острова, мостов и смотровых вышек города.

Отметим, что многие города отказались от салюта на 9 Мая с целью обеспечения безопасности населения и сохранения спокойствия людей. Салюта не было в 54 городах России, включая Севастополь, Самару, Рязань, Великий Новгород и многие другие.

Ранее мы писали, что под Петербургом обнаружили останки воина, погибшего в начале ВОВ.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга