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Под Петербургом обнаружили останки воина, погибшего в начале ВОВ
Сегодня, 17:59
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Под Петербургом обнаружили останки воина, погибшего в начале ВОВ

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Останки павшего защитника Ленинграда перезахоронят вблизи деревни Мануйлово в июне 2024 года.

У деревни Пиллово поисковой отряд "Форпост" обнаружил останки советского воина, погибшего в начале ВОВ. Об этом рассказали 9 мая в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ранее с поисковиками связался местный житель, сообщивший, что нашел в земле на поле около деревни военную каску. После получения этой информации отряд "Форпост" отправился на место, где прошли тщательные поисковые работы. 

В Пиллово были обнаружены останки воина, который, судя по сохранившейся пряжке ремня, являлся краснофлотцем. Помимо боеприпасов и личных вещей нашли капсулу солдатского медальона. По нему постараются установить личность воина.

Останки павшего защитника Ленинграда перезахоронят вблизи деревни Мануйлово в июне 2024 года.

Ранее на Piter.TV: семейная пара из Ленобласти восстанавливает легендарные "полуторки" времен ВОВ.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: нашли останки, останки военнослужащих
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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