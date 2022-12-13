Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Казани

Игра запланирована на июль.

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в июле. Спортсмены сразятся за победу в Казани. Об этом сообщили в "РБ Спорт".

Игра пройдет на "Ак Барс Арене". Стадион первый отправил заявку в РФС, поэтому встречу решили провести именно там.

В прошлом году матч за Суперкубок прошел в Петербурге. На "Газпром Арену" вышли игроки "Зенита" и "Спартака".

Напомним, в Татарстане должна была пройти игра за Суперкубок УЕФА, однако Казань лишили этого права.

Ранее на Piter.tv: "Зенит" идет на чемпионский титул.

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