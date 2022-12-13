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Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Казани
Сегодня, 18:17
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Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Казани

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Игра запланирована на июль.

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в июле. Спортсмены сразятся за победу в  Казани. Об этом сообщили в "РБ Спорт".

Игра пройдет на "Ак Барс Арене". Стадион первый отправил заявку в РФС, поэтому встречу решили провести именно там. 

В прошлом году матч за Суперкубок прошел в Петербурге. На "Газпром Арену"  вышли игроки "Зенита" и "Спартака". 

Напомним, в Татарстане должна была пройти игра за Суперкубок УЕФА, однако Казань лишили этого права.

Ранее на Piter.tv: "Зенит" идет на чемпионский титул. 

Фото: Pxhere

Теги: казань, спорт, суперкубок россии по футболу, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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