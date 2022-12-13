Многие специалисты и прогнозисты уверены в том, что именно "Зенит" завоюет золотые медали чемпионата России по футболу в нынешнем сезоне.

Санкт-петербургский "Зенит" продолжает лидировать в чемпионате России по футболу. Команда Сергея Семака показывает отличный футбол, а ее ядро составляют бразильские легионеры, некоторые из которых уже успели получить российское гражданство. Многие специалисты и прогнозисты уверены в том, что именно "Зенит" завоюет золотые медали чемпионата России по футболу в нынешнем сезоне. Больше экспертных мнений о матчах РПЛ можно найти на портале bookmaker-ratings.ru.

"Зенитчики" занимают в актуальном первенстве РПЛ первое место, с серьезным отрывом от "Ростова" и столичных "Спартака", "Динамо" и ЦСКА. Питерский клуб много забивает, мало пропускает и чрезвычайно редко теряет очки. Более того, ее ростер по своей силе и глубине находится в другом измерении, если сравнивать состав с коллективом любого другого российского клуба. В общем-то, у "Зенита" наличествуют все составляющие для успешной защиты титула.

В нынешнем сезоне команда с берегов Невы может выиграть российское первенство в пятый раз подряд. Рекорд по данному показателю принадлежит "Спартаку", в период с 1996 по 2001 г.г. победившему в национальном чемпионате шесть раз подряд.

Фото: ФК "Зенит